«Вдруг плохо, а кто-то будет рядом»: заболевшая Лолита задумалась о сиделке

Певица Лолита вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на проблемы со здоровьем. 61-летняя артистка, несмотря на возраст, продолжает активно выступать и гастролировать. Напряженный график сказывается на самочувствии звезды: исполнительница хита «На Титанике» задумалась о том, что ей нужна дополнительная помощь в моменты, когда иммунитет дает сбой.

Артистка рассказала, что немного приболела. Простуженной знаменитости помог друг Николай — он предложил Лолите сходить за лекарствами, а, вернувшись, сказал выпить противовирусное.

«И вдруг он мне сказал фразу, о которой я думаю и думаю. Он говорит: «Может, ты кого-нибудь уже себе найдешь? Вдруг тебе будет плохо, а кто-то будет рядом», — поделилась звезда своими рассуждениями в социальных сетях.

Милявская подумала, что может ей, действительно, нужно найти сиделку, которая будет рядом, когда у нее будут проблемы со здоровьем. Но на утро лекарства подействовали, и звезда отказалась от этой идеи — певице достаточно присутствия зрителей рядом. Тем более, болеет она не так часто.

Артистка была пять раз замужем, но все браки завершились разводом. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Болгарии.

Ранее Лолита заявила, что не собирается уступать свое место молодому поколению артистов. По словам певицы, хорошая музыка живет вне времени и каждый сам выбирает, какие песни слушать.