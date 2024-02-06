«Я не экономлю»: куда Клава Кока тратит миллионные гонорары

Певица Клава Кока рассказала, на что уходят ее миллионные гонорары. В беседе с поклонниками в соцсетях, она не назвала себя транжирой.

Артистка отметила, что она далека от расточительности и относится к деньгам бережно, предпочитая вкладывать их в важные сферы жизни. Клава подчеркнула, что она ценит денежные средства. Блондинка также призналась, что не является фанаткой шоппинга и относится к покупке вещей спокойно.

«Да и желания просто на досуге ходить по магазинам у меня нет. Но на чем я не экономлю, так это на близких, на путешествиях и на творчестве!» — заявила певица.

Тем не менее, в конце января Клава Кока порадовала себя покупкой Mercedes Maybach за 20 миллионов рублей. Она не стала скрывать роскошное приобретение и делилась радостной новостью в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что певица объявила о готовности к новому этапу в своих отношениях с возлюбленным, Александром Повериным. Планируется, что на следующей неделе они окончательно съедутся. Хотя многие поклонники до последнего не верили в то, что звезда будет счастлива после окончания проекта «Сердце Клавы», где они и познакомились с блогером.

Также пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова опровергла слухи о падении гонораров после «голой» вечеринки. Выяснилось, что выступления поп-короля не подешевели, а гонорар не менялся много лет.