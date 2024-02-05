«Не менялись много лет»: пресс-секретарь Киркорова опровергла слухи о падении гонораров после «голой» вечеринки

Выступления певца Филиппа Киркорова не подешевели, гонорар не менялся много лет. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, тем самым опровергнув слухи о снижении стоимости концертов.

«Условия и райдер народного артиста никогда не были „заоблачными“. Не менялись много лет», - сказала Успенская «Ридусу».

Сторона артиста намерена обсудить с юристами, как в дальнейшем не допустить распространения недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что из-за падения спроса после участия в «голой» вечеринке Киркоров снизил гонорары за выступления. По данным Telegram-канала Mash, стоимость артиста снизилась на 4,5 млн рублей. Говорилось, будто сначала заказчику называют гонорар в размере 150 тыс. долларов, а потом снижают цену до 100 тыс. Вместе с певцом выступает подтанцовка. По сообщениям источника, райдер тоже стал скромнее. Киркорову хватает зеркала в пол, корзины с фруктами, нарезок из сыра и колбасы, квашеной капусты и йогурта с небольшим содержанием калорий.