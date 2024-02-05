«Новый этап»: Клава Кока сделала заявление по поводу отношений с возлюбленным

Певица Клава Кока заявила, что готова к новому этапу в отношениях с возлюбленным. На следующей неделе популярная артистка планирует окончательно съехаться с Александром Повериным. Об этом она сообщила в соцсетях.

Напомним, что молодой человек познакомился с исполнительницей во время участия в реалити-шоу «Сердце Клавы». Именно он стал победителем проекта и смог завоевать любовь блондинки. Многие не верили в искренность их отношений, считая парня слишком самовлюбленным. Но время показало, что молодым людям хорошо вместе. Они встречаются с прошлого года, но на сближение решились только сейчас.

Фанаты задали Клаве вопрос, собирается ли она жить с любимым под одной крышей. Блондинка не стала скрывать правду. Она рассказала об этом, когда снимала ремонт в своей новой роскошной квартире. Правда, пока они будут жить не там, так как в новом жилище только идут начальные работы.

«На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много... Так что попробуем выйти на новый этап», — поделилась певица.

Кроме того, артистка раскрыла детали их отношений. Она призналась, что Александр не в восторге от некоторых публикаций возлюбленной, особенно тех, где она позирует в купальнике. Но блогер не устанавливает любимой запреты.

«Осуждает, но лайкает. Если серьезно, у нас в принципе все строится не на запретах, а на том, что каждый сам понимает грани дозволенного, чтобы не ранить другого», — объяснила Кока.

Ранее мы писали о том, сколько денег потратила Клава Кока на отдых на Мальдивах. Как стало известно порталу «Страсти» певица оставила круглую сумму.