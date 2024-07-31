«Я не достаю кошелек»: Семенович призналась, что женатый возлюбленный ее содержит

Певица Анна Семенович заявила, что женатый возлюбленный ее содержит. Артистка рассказала о распределении доходов в их паре в соцсети.

Анна Семенович обрела счастье с женатым бизнесменом по имени Денис. Сейчас пара находится на отдыхе в Турции. По словам знаменитости, мужчина сам оплатил отдых за рубежом.

«Для каждого своя норма, для меня норма, когда мой мужчина полностью оплачивает отдых», — высказалась Анна.

Также певица отметила, что Денис оплачивает все поездки, ужины, развлечения и обеспечивает ее всем необходимым.

«Когда я рядом со своим мужчиной, не достаю кошелек», — резюмировала знаменитость.

Ранее Анна Семенович раскрыла заработки возлюбленного Дениса. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывший жених Ольги Бузовой раскрыл ее алкогольную зависимость.