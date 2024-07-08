«Конечно, он не олигарх»: Анна Семенович раскрыла заработки возлюбленного Дениса

Певица Анна Семенович счастлива в новых отношениях. Знаменитость долгое время скрывала от публики нового избранника — бизнесмена Дениса, но недавно она решила приоткрыть завесу тайны и вышла с ним в свет. Публику смутил тот факт, что возлюбленный 46-летней экс-солистки «Блестящих» все еще женат и продолжает обеспечивать жену и сына. Артистка рассказала о финансовой состоятельности бойфренда.

Анна и Денис вместе почти год — возлюбленные даже живут вместе. Правда, мужчина пока в процессе развода с женой Мариной, от которой у него есть сын. Недавно женщина рассказала, что якобы у Дениса проблемы с финансами и есть несколько незакрытых кредитов.

«Вы знаете, я никогда не гналась за богатством. Понятно, что мне хотелось бы, чтобы мой мужчина достойно зарабатывал, и Денис достойно зарабатывает. Конечно, он не олигарх, но ведь для меня это и не главное», — призналась Семенович в разговоре с Леди Mail.ru.

Артистка добавила, что не понимает, о каких кредитах говорила бывшая жена Дениса: скорее всего, женщина была на эмоциях, считает звезда.

Семенович отметила, что и сама прекрасно зарабатывает, поэтому не нуждается в материальной поддержке. Но со временем она планирует открыть совместный семейный бюджет на общие траты. Артистке важно, чтобы мужчина оплачивал жилье, питание и траты на домработницу, если она есть. Также она добавила, что Денис — заботливый отец: он продолжает финансово помогать экс-супруге и сыну.

Напомним, недавно бывшая супруга возлюбленного Семенович заявила, что он ее бил и пообещал закрыть в психушку и отобрать сына, если жена расскажет прессе о его связях с артисткой. После Марина заявила, что конфликт с Денисом исчерпан.