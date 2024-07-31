«Каждый день мы пили»: бывший жених Ольги Бузовой раскрыл ее алкогольную зависимость

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев рассказал об отношениях с певицей. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «proПУСК».

Сыровар Денис Лебедев несколько лет назад стал победителем шоу «Замуж за Бузову». Однако, несмотря на это, пара быстро рассталась. Ходили слухи о том, что мужчина использовал имя певицы для собственного пиара и обманывал ее.

Спустя время Лебедев решил раскрыть правду об отношениях с певицей. По его словам, расставание было для него неожиданным.

«Мы с Олей расстались не по-человечески. Спустя время я понимаю, что все люди разные, кто-то более триггерный, более тревожный. У Оли, наверное, были какие-то свои незакрытые гештальты по поводу мужчин», — заявил Лебедев.

Сыровар признался, что вынужден был подстраиваться под знаменитость во время романа. Например, когда Бузова пила алкоголь.

«Каждый день мы пили вино. Я не пил тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии — это неправильно», — объяснил он.

В какой-то момент певица просила у мужчины денег. По словам Лебедева, он не смог ей в этом отказать.

«Она сказала: „Мне нужны деньги жить“. И я сказал: „На, держи“. Потом спрашивала, сколько зарабатываю, просила выписку со счета дать», — рассказал он.

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