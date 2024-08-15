«Я, наверное, не очень хороший дед»: Крутой рассказал о внучке, живущей в Монако

70-летний композитор Игорь Крутой рассказал о старшей внучке, живущей в Монако. Музыкант опубликовал кадры с наследницей в соцсети.

Игорь Крутой прилетел в Монако, чтобы навестить 14-летнюю внучку Кристину. По словам композитора, он гордится наследницей, которая является отличницей и в совершенстве владеет тремя иностранными языками. Крутой с грустью заявил, что из-за занятости не может часто встречаться с семьей.

«Я, наверное, не очень хороший дед в силу своей приличной занятости и востребованности, но я очень люблю своих детей и внуков. Наверняка, в будущем смогу исправить все эти упущения», — высказался Крутой.

По словам музыканта, ему «приятно и волнительно» наблюдать за тем, как подрастает новое поколение. Крутой отметил, что получил «огромное удовольствие» от общения с Кристиной.

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