«Неожиданный перформанс»: разводящаяся Алсу провела вечер с Игорем Крутым

Певица Алсу рассказала, что провела вечер в компании 70-летнего Игоря Крутого. Артистка показала кадры с композитором в соцсети.

Алсу и Игорь Крутой встретились на званном ужине, во время которого он предложил ей выступить перед гостями с песней «Лунная тропа». Артистка приняла предложение композитора, исполняя отрывок под игру на рояле. К слову, гости ужина были в восторге от выступления Алсу.

«Одна из моих любимых песен! Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с маэстро», — написала певица.

К слову, подписчики тоже оценили дуэт Алсу и Крутого.

«Мурашки! Великолепный голос! И Игорь Крутой — невообразимо крутой композитор», — высказались фолловеры.

Известно, что Крутой сыграл важную роль в карьере певицы. Именно он помог ей построить карьеру в шоу-бизнесе в начале пути.

Ранее сообщалось, что привычный образ жизни певицы Алсу не изменился из-за развода с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина перенесла 9 операций по восстановлению носа.