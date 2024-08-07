«Неожиданный перформанс»: разводящаяся Алсу провела вечер с Игорем Крутым
© Starface.ru
Певица Алсу рассказала, что провела вечер в компании 70-летнего Игоря Крутого. Артистка показала кадры с композитором в соцсети.
Алсу и Игорь Крутой встретились на званном ужине, во время которого он предложил ей выступить перед гостями с песней «Лунная тропа». Артистка приняла предложение композитора, исполняя отрывок под игру на рояле. К слову, гости ужина были в восторге от выступления Алсу.
«Одна из моих любимых песен! Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с маэстро», — написала певица.
К слову, подписчики тоже оценили дуэт Алсу и Крутого.
«Мурашки! Великолепный голос! И Игорь Крутой — невообразимо крутой композитор», — высказались фолловеры.
Известно, что Крутой сыграл важную роль в карьере певицы. Именно он помог ей построить карьеру в шоу-бизнесе в начале пути.
Ранее сообщалось, что привычный образ жизни певицы Алсу не изменился из-за развода с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина перенесла 9 операций по восстановлению носа.