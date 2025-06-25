«Я морально пострадала»: Лайма Вайкуле высказалась о конфликте Израиля и Ирана

Лайма Вайкуле призналась, что «морально пострадала» из-за конфликта Израиля и Ирана. Новое интервью певицы попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

По словам певицы, она следила за политической обстановкой между Израилем и Ираном. Лайма призналась, что в новостях Латвии часто сообщали о налетах и количестве погибших. Ей было морально нелегко от услышанного.

«Невозможно это слышать. Такое даже страшно слушать. Я уже не говорю про природу и стресс людей. Я морально пострадала», — высказалась знаменитость.

Вайкуле выразила надежду на мир и благополучие между странами.

Ранее Виталий Бородин призвал забрать у Лаймы Вайкуле квартиру в Москве. Певица со скандалом уехала из страны, осудив россиян и политическую обстановку в РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, как Максим Виторган прятался в бомбоубежище в Израиле. Актер собирался выступить там вместе с Викторией Толстогановой.