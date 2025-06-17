«Нестандартное время для атаки»: Виторган рассказал, как прятался в бомбоубежище в Израиле

Актер Максим Виторган рассказал, как прятался в бомбоубежище в Израиле. Максим записал видеоролик и опубликовал его в соцсети.

В начале июня 2025 года в Израиле обострилась политическая обстановка, из-за чего многие россияне там «застряли». Находится в Израиле и Максим Виторган, который собирался выступить с постановкой, где его партнершей стала Виктория Толстоганова. В личном блоге актер записал ролик и рассказал, как утром начался обстрел и в городе была объявлена тревога. По словам Максима, она прятался в бомбоубежище вместе с остальными.

«Как говорится, началось в колхозе утро. Нестандартное время для атаки сегодня было. Но тревога закончилась, и я вышел из бомбоубежища», — рассказал он.

Виторган признался, что первым делом он решил «порадовать себя» и купить свежий круассан.

Ранее поклонники Аллы Пугачевой потребовали от нее реакции на атаки Израиля на Иран. Напомним, после скандального отъезда из России певица проживала какое-то время в Израиле с семьей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук прибыл в Москву после эвакуации из Ирана, где снимал фильм «Трудно быть богом».