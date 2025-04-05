«Стоит обратиться в прокуратуру»: Виталий Бородин предложил забрать у Лаймы Вайкуле квартиру в Москве

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость о наличии квартиры в Москве у Лаймы Вайкуле. В своем Telegram-канале политический деятель выступил с предложением изъять недвижимость у уехавшей из России певицы.

5 апреля в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у эмигрировавшей Лаймы Вайкуле осталась квартира на Зоологической улице в Москве площадью 114 кв. м. Как уточнялось, стоимость недвижимости оценивается в 60 млн рублей, а присматривают за жильем в отсутствие артистки ее друзья.

Виталий Бородин считает, что у покинувшей Россию певицы нужно забрать оставшуюся в Москве недвижимость так же, как у других «предателей» страны. Глава ФПБК также поинтересовался, какой точки зрения придерживаются граждане РФ и разделяют ли они его позицию.

«Как вы считаете, стоит ли нам обратиться в прокуратуру, в контролирующие органы, чтобы эту квартиру у Лаймы Вайкуле забрали в пользу нашего государства? <…> Я считаю, что да. А вот теперь мне интересно услышать мнение народа, граждан нашей страны. Что вы думаете по этому поводу?» — высказался Виталий Бородин.

Пользователи Сети поддержали инициативу политика и потребовали поступить таким образом «со всеми предателями России».

«Стоит, и так нужно делать со всеми врагами нашей страны», «Обязательно. У всех предателей надо изымать имущество!», «Не достойна она иметь квартиру в Москве, изъять за ее антироссийские высказывания», — пишут в Сети.

Напомним, в 2022 Лайма Вайкуле эмигрировала из России в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». После этих слов артистку стали иронично называть «кормилицей всего СССР».

Ранее сообщалось о том, что Эдгард Запашный призвал лишить наград и званий Лайму Вайкуле. Артист цирка назвал певицу «разжигательницей конфликтов между русскими и всеми остальными».