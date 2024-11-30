«Я — мама мальчика»: Anna Asti впервые откровенно заговорила о пополнении в семье

Anna Asti призналась, что собирается стать мамой.

Артистка стала гостьей закрытого мероприятия Филиппа Киркоров, организованного в честь премьеры его клипа «Черная пантера». Anna не только поддержала певца, но и пообщалась с журналистами и ответила на интересующие вопросы.

На фоне новостей о пополнении в семье юмористки Марины Федункив, Asti также заговорила о материнстве. Девушка призналась, что рано или поздно она точно родит ребенка, так как мечтает о большой семье. Кроме того, певица подчеркнула, что мечтает стать мамой двух дочек.

Однако на вопрос, когда она планирует задуматься уже о скорейшем пополнении, Asti ответила неоднозначно, подчеркнув, что они с супругом сейчас заняты работой. Подробности приводит Telegram-канал WOWNEWS.

«Пока мы работаем. В любом случае, рано или поздно я мамой то стану. Мне все говорят, что я — мама мальчика, но мне хочется две кучерявые девочки», — заявила артистка.

Напомним, что 7 ноября 2020-го года Anna вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров стал крестным отцом ребенка Марины Федункив.

Также сообщалось, что журналистка Алена Жигалова поддержала решение Лазарева покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!».