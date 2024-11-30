«Надоели одни и те же ведущие»: журналистка Жигалова поддержала решение Лазарева покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!»

Алена Блин поддержала идею Сергея Лазарева покинуть шоу «Ну-ка, все вместе!».

Накануне состоялся финал 6-го сезона музыкального проекта, где артист занимает место главного члена жюри. В это году шоу запомнилось не только талантливыми участниками, но и скандальными историями из-за Лазарева, который заступался за вокалистов, когда было необходимо.

Артист признался, что уже устал испытывать негативные эмоции и нервничать из-за программы, поэтому принял решение не участвовать в дальнейших съемках. Такое заявление шокировало телезрителей.

Однако нашлись и те, кто посчитал данное решение правильным.

Так, Алена Жигалова сообщила, что ей уже надоели неизменные ведущие. Кроме того, журналистка даже предложила свою кандидатуру на следующий сезон шоу. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Положительно отношусь. Уже надоели одни и те же ведущие. Давайте других! Давайте я буду вести это шоу в конце концов», — заявила Жигалова.

Также Алена высказалась и о конфликте, произошедшем между Олегом Майами и Александром Серовым. Жигалова уверена, что новому возлюбленному Ольги Бузовой не следовало так высказываться в сторону «легенды». По словам Жигаловой, данный конфликт носит временный характер и что, скорей всего, артисты могут даже записать песню.

Ранее мы писали о том, что журналистка Алена Жигалова обратилась к жене Natan, заявившей о расставании с ним.