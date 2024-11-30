Кто стал крестным отцом ребенка 53-летней Марины Федункив: тайна раскрыта

Недавно ставшая мамой 53-летняя актриса Марина Федункив впервые вышла в свет и поделилась новостью: знаменитость крестила своего малыша. Крестным отцом сына звезды «Реальных пацанов» стал Филипп Киркоров.

Актриса появилась на презентации мини-фильма короля поп-эстрады «Черная пантера». На мероприятии она рассказала, как восстанавливается после родов и призналась, что крестила сына.

В свою очередь, Филипп Киркоров признался, что стал крестным папой для малыша. Но дальнейшие комментарии по этой теме он давать отказался.

«Вот я папа крестный», — цитирует его NEWS.ru.

Напомним, артистка три года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который старше нее на 13 лет. В этом году Федункив заподозрили в беременности, но она боялась раскрывать свое положение. Недавно Марина самостоятельно родила малыша, ей не понадобилась помощь суррогатной матери — звезда заранее заморозила свои яйцеклетки.

Актриса недавно рассказала, что самостоятельно кормит малыша грудью и планирует в дальнейшем перевести его на смеси. Также она не высыпается ночами, но уже вышла из декрета.