«Я любовница Розенбаума?»: Аглая Шиловская отреагировала на слухи о романе с певцом

Актриса Аглая Шиловская возмущена новостями о ее любовной связи с Александром Розенбаумом. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Актриса стала победительницей шоу «Три аккорда», после чего на нее обрушился шквал критики. Аглаю обвинили в нечестном выигрыше благодаря любовной связи с Розенбаумом, чью песню она исполняла в финале. Шиловская опровергла роман с артистом и призналась, что на нее давит «громкая фамилия».

«Я что, там единственная с громкой фамилией была?! Или являюсь любовницей Розенбаума, Новикова, Шуфутинского и Трофимова, причем всех их одновременно? Конечно, это же несправедливо и предвзято. В конце концов, есть объективные критерии — голос владение им. Ты либо умеешь петь, либо не умеешь, и это слышно. Но что бы я ни делала, клеймо громкой фамилии на меня давит», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, «громкая фамилия» мешала ей уже вначале карьеры. Многие режиссеры соглашались брать ее на роль из-за влияния дедушки Всеволода Шиловского. Со временем она смирилась с ситуацией и научилась не переживать из-за упреков.

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