«Гадит, гадит, гадит»: Иосиф Пригожин прошелся по бывшим мужьям Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывших мужей певицы Валерии и заявил, что они до сих пор гадят артистке исподтишка.

Валерия была замужем трижды. Первым супругом артистки стал музыкант Леонид Ярошевский, который недавно выпустил скандальные мемуары о певице. Второй раз Валерия вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. Третьим мужем исполнительницы хита «Часики» стал Иосиф Пригожин, пара прожила вместе уже 22 года.

Как заявил Пригожин, книга Ярошевского преследует одну цель —подзаработать на имени артистки. Он назвал мемуары местью несчастного мужчины, который не смог построить семью и реализоваться в карьере.

«Для меня Ярошевский просто негодяй. Я вам больше скажу, когда-то Валерия выступала в Германии, и он был на том концерте. Я отправил к нему помощницу, потому что мне стало его жалко, ну, думаю, хоть пообщаемся, это же нормально… Позвал за кулисы, подумал, что человек страдает. Помощница к нему подошла, уточнила: вы Леонид? А он ей — нет, я Алексей! Ну негодяй», — заявил Пригожин aif.ru.

Говоря о втором муже певицы Александре Шульгине, Пригожин признался, что продюсер до сих пор не дает им спокойно жить.

«Шульгин такие суммы выставляет за авторство, не написав ни одну песню живьем! Первый книжку написал, а второй Шульгин все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Он всячески мешал выпускать трибьют, что он вытворяет — это уму не постижимо», - разоткровенничался муж Валерии.

Он заверил, что песни Шульгина, которые стали хитами, заслуга Валерии. По словам Пригожина, экс-супругу артистка обеспечила безбедную старость, но ему все равно мало денег.

Напомним, Ярошевский написал книгу под названием «Валерия: паровоз из Аткарска». Он порассуждал о славе артистки и назвал продюсера Александра Шульгина одной из ее ступенек к популярности. Он поделился, что однажды Валерия уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью, а вернулась лишь под утро.

Ранее певица Валерия обратилась к бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина. 56-летняя звезда поблагодарила женщину. Так она поздравила с днем рождения дочь продюсера Елизавету.