Давно не выходят вместе: Михаил Тройник появился на красной дорожке «Золотого орла» без Юлии Пересильд

Актер Михаил Тройник появился на красной дорожке премии «Золотой орел» без Юлии Пересильд. Это подогрело слухи о расставании пары.

На появление Тройника без актрисы обратил внимание Super.ru.

Журналисты издания спросили, почему он без Пересильд. Актер не стал отвечать и скрылся.

Год назад Пересильд и Тройник вместе посетили церемонию. Артисты вышли одетые как жених и невеста. Оба были без колец, несмотря на слухи о свадьбе.

Ранее Пересильд посетила церемонию прощания с актрисой Евгенией Добровольской. В своей речи Юлия отметила, что коллега повлияла на ее профессиональное становление.