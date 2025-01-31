Опубликовано 31 января 2025, 19:281 мин.
Давно не выходят вместе: Михаил Тройник появился на красной дорожке «Золотого орла» без Юлии Пересильд
Актера Михаила Тройника заподозрили в расставании с Юлией Пересильд.
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Актер Михаил Тройник появился на красной дорожке премии «Золотой орел» без Юлии Пересильд. Это подогрело слухи о расставании пары.
На появление Тройника без актрисы обратил внимание Super.ru.
Журналисты издания спросили, почему он без Пересильд. Актер не стал отвечать и скрылся.
Год назад Пересильд и Тройник вместе посетили церемонию. Артисты вышли одетые как жених и невеста. Оба были без колец, несмотря на слухи о свадьбе.
Ранее Пересильд посетила церемонию прощания с актрисой Евгенией Добровольской. В своей речи Юлия отметила, что коллега повлияла на ее профессиональное становление.