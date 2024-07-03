«Я хочу сделать концерт в Киеве»: Таисия Повалий назвала условие для выступления

Певица Таисия Повалий заявила, что готова была бы устроить концерт в Киеве, но с одним условием. Звезда активно поддерживает Россию и хочет выступить в столице Украины после окончания СВО. Об этом она рассказала в интервью блогеру Лилии Абрамовой на YouTube-канале Tatarka FM.

Ведущая задала артистке вопрос, хотела бы она вернуться на Украину.

«Я хочу сделать концерт в Киеве», – заявила звезда.

Таисия отметила, что выступила в Луганске во время СВО, а еще хочет спеть в Донецке.

«Я как будто побывала дома. Как меня встречали дети, как меня встречали люди… Один парень не верил, что я приехала, он на репетиции увидел меня и он целый день простоял возле моей гримерки», – поделилась эмоциями певица.

Повалий пояснила, что рядом с ней выступала группа из Донецка. Она вспомнила строки из их творчества и процитировала у себя в соцсетях. В публикации артистка призывала Киев «послушать детей».

Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий раскритиковала артистов-эмигрантов.

Также стало известно, что исполнительница Таисия Повалий сделала аборт и чуть не умерла из-за этого. Врач сказал артистке, что ей повезло остаться в живых.