«Боли страшные в животе»: Таисия Повалий едва не умерла из-за аборта

Певица Таисия Повалий раскрыла подробности аборта, который сделала, так как была не готова ко второму ребенку. 59-летняя артистка призналась, что последовала совету знакомых и согласилась на укол, из-за которого едва не умерла.

В положении Повалий оказалась, когда у нее уже был сын Денис. Она это не планировала и понимала, что не готова становиться еще раз матерью. Поэтому певица решила сделать аборт. Она узнала, что существуют специальные уколы, которые помогают прервать беременность, но не предполагала, как это опасно.

Из-за процедуры у Таисии случилась внематочная беременность. Ей было очень плохо. Она не могла даже встать, так как сразу же теряла сознание. Тогда ее спас врач, который вовремя оказал ей помощь.

«У меня боли страшные в животе. Как будто на все органы внутри все давит. <…> Помню, в палате подошел ко мне доктор молодой такой, рыженький... Он говорит: «Девочка моя, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и мы бы тебя не спасли», - рассказала артистка на YouTube-канале «Tatarka FM».

Ранее Таисия Повалий призналась, что СВО стала для нее спасением.