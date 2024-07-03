«Как можно великой стране Россия желать разрушения?»: Таисия Повалий раскритиковала артистов-эмигрантов

Певица Таисия Повалий раскритиковала уехавших из России артистов. Она заявила, что не понимает, для чего они эмигрировали и сейчас негативно высказываются о стране.

На протяжении 20-ти лет Повалий была народной артисткой Украины, но в 2015 году была лишена этого звания. Сейчас она живет и работает в России и поддерживает государство во всем. В новом интервью на YouTube-канале Tatarka FM исполнительница высказалась о звездах, которые после начала СВО уехали из страны и стали ее критиковать. По ее мнению, если они это сделали, значит, они никогда и не любили родину.

«Для меня вообще непонятна эта ситуация. Как можно великой стране Россия желать разрушения? За что? За курорт где-то там на берегу океана можно променять это нутро, стрежень, мать? Какую цель они преследуют? Разбить Россию?» - высказалась Таисия.

Собеседница певицы Лилия Абрамова отметила, что многие могут повернуть эти слова против нее, что она тоже не любит свою родину. На это Повалий заявила, что любит свою страну, но «настоящую Украину», которой она была.

Ранее Таисия Повалий рассказала, как едва не умерла во время аборта.