«Я картошку пожарила»: как София Ротару встречала друзей, с которыми прекратила общение в 2022 году

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал о встречах с певицей Софией Ротару до ее отъезда из России. По его словам, исполнительница хита «Хуторянка» угощала гостей жаренной картошкой и виски.

«Приходишь к ней домой, она говорит: «Я картошку пожарила», отвечаю: «Спасибо, я не голоден». А она: «Что, народная артистка Советского Союза тебе каждый день картошку жарит?». Напряжение снято, выпили вискаря 50 грамм и все поехало», — вспомнил Лавров в беседе с NEWS.ru.

Он заверил, что в Ротару никогда не было снобизма. Кроме того, она человек с чувством юмора, жесткий, но справедливый.

Напомним, последние годы Ротару ведет закрытый образ жизни. Она живет с сыном и его семьей на вилле в Сардинии и не контактирует с российскими коллегами.

Ранее светская львица Алена Кравец рассказала, что российские олигархи перестали приглашать Софию Ротару на корпоративы, хотя раньше артистка пользовалась особой любовью у обеспеченных людей.

Также сообщалось, что общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой конфисковать московскую квартиру Ротару, а также проверить ее на возможное финансирование ВСУ.