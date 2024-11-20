Роскошную квартиру Софии Ротару в Москве призвали конфисковать

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой конфисковать московскую квартиру певицы Софии Ротару. Об этом сообщает издание «Абзац», которому удалось ознакомиться с текстом обращения.

Известно, что прямо сейчас уехавшая из РФ артистка пытается продать свою московскую квартиру на Зоологической улице. Недвижимость исполнительница получила более 20 лет назад от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Жилище площадью 65 квадратных метров состоит из трех комнат, двух раздельных санузлов, лоджии и объединенной со столовой кухни. За подаренную «трешку» Ротару планирует получить 65 млн рублей.

Представители «Ветеранов России» призвали конфисковать недвижимость звезды в пользу государства, а также проверить ее на возможное финансирование ВСУ.

«Просим направить иск в суд об изъятии квартиры Софии Ротару в пользу государства. Данная недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях лицом, оторвавшимся от нашей страны», – сказано в обращении.

Помимо этого, активисты попросили признать Ротару иноагентом.

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару вышла на связь из Рима.