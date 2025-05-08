Российские олигархи изменили свое отношение к Софии Ротару

Светская львица и певица Алена Кравец рассказала, что российские олигархи перестали приглашать Софию Ротару на корпоративы. В беседе с mk.ru она сообщила, что раньше артистка пользовалась особой любовью у обеспеченных людей, но сейчас они просто не хотят проблем из-за репутации женщины.

Напомним, что Ротару ведет закрытый образ жизни, а по сообщениям в СМИ, живет с сыном и его семьей на вилле в роскошной Сардинии. Она избегает публичности и не контактирует с российскими коллегами.

«Денег она заработала много: может позволить себе отдыхать на заслуженной пенсии. Раньше ей звонил Игорь Крутой, приглашал то на «Новую волну», то на «Песню года»... Но сейчас она не хочет, как я поняла, публичности», – поделилась Алена.

Она подчеркнула, что раньше Ротару часто звали выступать за большой гонорар. Но сейчас отношение олигархов к ней изменилось. Из-за этого она перестала пользоваться спросом.

«София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: «Ложки нашли, а осадок остался», — заявила певица.

При этом несколько лет назад Софии поступали предложения выступить на частном мероприятии в Дубае. Но тогда певица отказалась сама.

«Хотя были готовы ей дать около 10 миллионов рублей», — добавила Кравец.

Ранее мы писали о том, что певица София Ротару спустя 5 лет продала квартиру в Москве за 65 млн рублей.