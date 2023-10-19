«Я как никогда спокоен»: Прилучный признался, что счастлив на фоне иска бывшей жены

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце требует, чтобы ее бывший муж Павел Прилучный отдавал 30% своего заработка на алименты их общим детям. Накануне актер высказался на фоне возбужденного против него иска.

В интервью газете «Антенна-Телесемь» Прилучный отметил, что счастлив с нынешней супругой и ничто не может омрачить его состояние.

«Я с уверенностью могу сказать, что счастлив. У меня есть любимые дети, есть любимая и любящая жена. Есть любимая работа, и я как никогда спокоен», — сказал актер.

Напомним, Муцениеце требует, чтобы ее бывший муж перечислял ежемесячно одну треть своих доходов на нужны двоих детей пока старшему Тимофею не исполнится 18 лет, то есть до 2031 года. Затем сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Иск поступил в суд 10 октября. На утро 9 ноября назначена беседа.

Супруги развелись около трех лет назад. В браке у Муцениеце и Прилучного появились на свет сын и дочь. Они рождены в 2013 и 2016 году соответственно. Актер продолжает видеться с детьми, берет их на отдых и прогулки.

Ранее Прилучный и его супруга Зепюр Брутян улетели на отдых в Дубай, где платят за отель по 100 тысяч в сутки. Пара проведет в Дубае 7 дней, а значит заплатит за путешествие примерно 700 тысяч рублей.