Агата Муцениеце требует, чтобы Прилучный отдавал 30% от заработка на алименты

Стали известны подробности иска актрисы Агаты Муцениеце к своему бывшему мужу Павлу Прилучному. Она требует, чтобы ее экс-супруг отдавал 30% своего заработка на алименты их общим детям.

Муцениеце требует, чтобы ее бывший муж перечислял ежемесячно одну треть своих доходов на нужны двоих детей пока старшему Тимофею не исполнится 18 лет, то есть до 2031 года. Затем сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Иск поступил в суд 10 октября. На утро 9 ноября назначена беседа, сообщает Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Отметим, что, по словам продюсера Алины Красной, Прилучный получает 500 тысяч рублей за один съемочный день. Если суд удовлетворит иск Муцениеце, ему придется перечислять 150 тысяч рублей в день на алименты.

Накануне в соцсетях Агата намекнула, что ей не хватает 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь. По ее словам, отцы также должны оплачивать школу детям от первого брака.

Супруги развелись около трех лет назад. В браке у Муцениеце и Прилучного появились на свет сын и дочь. Они рождены в 2013 и 2016 году соответственно. Актер продолжает видеться с детьми, берет их на отдых и прогулки.

Ранее нынешняя жена актера Зепюр Брутян недвусмысленно упрекнула Агату Муцениеце в неадекватности.