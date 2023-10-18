Прилучный отправился на отдых в Дубай за 700 тысяч, пока бывшая жена обивает пороги судов ради алиментов

Актер Павел Прилучный улетел с женой Зепюр Брутян на отдых в Дубай. Там они тратят по 100 тыс. рублей в день: живут в отеле с видом на одно из самых дорогих мест Палм-Джумейра и едят дорогие морепродукты.

Об этом сообщает сайт Woman.ru.

Пока бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце обивает пороги судов в попытке взыскать с него алименты, актер с женой демонстрируют кадры из Дубая. Из их отеля открывается вид на Палм-Джумейра, а цены в отелях на первой линии стартуют от 100 тыс. рублей.

Пара проведет в Дубае 7 дней, а значит заплатит за путешествие примерно 700 тыс. Пара публикует фото, по которым видно – семья явно не экономит на отдыхе. На столе у Прилучного и Брутян лежат лангустины, осьминоги.

Актер пытается не замечать проблемы с бывшей женой. Муцениеце тем временем потребовала у него алименты в размере 30% от доходов.

Сейчас она получает на двоих детей 200 тыс. рублей ежемесячно. Муцениеце хочет гораздо больше. Согласно источникам, Прилучный получает 500 тыс. рублей за один съемочный день. Это означает, что Муцениеце требует 150 тыс. за каждый день его работы на детей.