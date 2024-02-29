«Я избирательна»: Алекса рассказала об общении с экс-участниками «Фабрики звезд»

Звезда «Фабрики звезд», певица Алекса высказалась об общении с бывшими участниками проекта. Соответствующее заявление она сделала в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент она не поддерживает связь ни с кем из участников знаменитого шоу.

«Я крайне избирательна в общении, поэтому отвечу одним словом... Нет», — поделилась певица.

Помимо этого, Алекса призналась, что не планирует давать интервью Яне Чуриковой для передачи «Фабрика с Яной Чуриковой», где бывшие участники проекта делятся воспоминаниями о жизни в звездном доме.

17 февраля стало известно, что Алекса вышла замуж за тренера Вячеслава Дайчева. Уточняется, что супруги решили провести церемонию бракосочетания в узком кругу родных.

Позднее выяснилось, что Алекса не пригласила на торжество свекровь из-за личной неприязни. Женщина отметила, что возможная неприязнь со стороны певицы возникла из-за того, что она больше времени уделяет ребенку Дайчева от предыдущего брака.