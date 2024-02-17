Певица Алекса вышла замуж за тренера Вячеслава Дайчева

Певица Алекса запустила информацию о свадьбе с тренером Вячеславом Дайчевым. Об этом сообщает StarHit.

С 2020 года певица Алекса откладывала долгожданную свадьбу с тренером и бывшим возлюбленным Полины Гагариной Вячеславом Дайчевым. Отмечается, что супруги провели церемонию бракосочетания в узком кругу родных.

На кадрах, которые разместила певица, видно, что молодожены остановились в одном из самых престижных отелей в центре Москвы. Вероятнее всего, там же и прошла выездная регистрация. На видео присутствуют сами супруги, их дочь и мама певицы. А вот родителей Дайчева в кадре видно не было.

«Сегодня нас очень важный день. Нас можно поздравлять! Мы муж и жена, самые красивые. Мы это сделали. Давно пора было» — написала Алекса.

В комментариях некоторые подписчики удивились, почему на регистрацию не позвали всех родственников: «А где мама мужа? Неужели вы не разрешили ей на такое событие прийти?», «А мамы Славы не было на свадьбе?».

Ранее мы писали о том, что певица Алекса призналась, что не виновата в расставании Дайчева с невестой.