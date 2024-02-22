Певица Алекса не пригласила на свадьбу свекровь из-за личной неприязни
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Певица Алекса не пригласила на свадьбу свекровь из-за личной неприязни. Об этом сообщает StarHit.
17 февраля Алекса и Вячеслав Дайчев сыграли свадьбу — торжество прошло в одном из самых дорогих отелей Москвы. Гостей на празднике было не так много. Помимо дочери супругов, на свадьбе присутствовали родственники певицы. А вот родных мужа на мероприятии не заметили.
Как выяснилось, Лилию Соловьеву, маму Вячеслава Дайчева, просто не позвали на праздник. Женщина рассказала, что уже давно не ладит с невесткой.
«Вы меня видели в загсе? Делайте выводы! Меня вообще не поставили в известность», — сообщила она.
По словам Лилии, возможная неприязнь со стороны Алексы возникла из-за того, что она больше времени уделяет ребенку Дайчева от предыдущего брака. Несмотря на это, женщина надеется на перемирие с невесткой.
«Если она не считает нужным изложить свою позицию, то какие вопросы ко мне… Нужно у нее уточнить причины такого поведения», — рассказала она.
Ранее мы писали о том, что Алекса после свадьбы познакомила мужа с Умаром Джабраиловым и призналась в любви.