Певица Алекса не пригласила на свадьбу свекровь из-за личной неприязни. Об этом сообщает StarHit.

17 февраля Алекса и Вячеслав Дайчев сыграли свадьбу — торжество прошло в одном из самых дорогих отелей Москвы. Гостей на празднике было не так много. Помимо дочери супругов, на свадьбе присутствовали родственники певицы. А вот родных мужа на мероприятии не заметили.

Как выяснилось, Лилию Соловьеву, маму Вячеслава Дайчева, просто не позвали на праздник. Женщина рассказала, что уже давно не ладит с невесткой.

«Вы меня видели в загсе? Делайте выводы! Меня вообще не поставили в известность», — сообщила она.

По словам Лилии, возможная неприязнь со стороны Алексы возникла из-за того, что она больше времени уделяет ребенку Дайчева от предыдущего брака. Несмотря на это, женщина надеется на перемирие с невесткой.

«Если она не считает нужным изложить свою позицию, то какие вопросы ко мне… Нужно у нее уточнить причины такого поведения», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Алекса после свадьбы познакомила мужа с Умаром Джабраиловым и призналась в любви.