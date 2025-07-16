«Я и мечтать не могла о таком»: жена Игоря Николаева рассказала о поддержке уехавшей Пугачевой

Юлия Проскурякова вспомнила, как ее хвалила Алла Пугачева после «Новой волны». Певица посвятила пост уехавшей коллеге в соцсети.

В личном блоге Юлия показала кадры своего выступления в 2014 году на «Новой волне». Тогда она исполнила хит «Королева», написанный Игорем Николаевым и Аллой Борисовной, и получила одобрение от Пугачевой. По словам артистки, высокая оценка от певицы стала для нее «чудом». Юлия поблагодарила коллегу за поддержку, но так и не получила ответа.

«Алла Борисовна меня тогда похвалила, это было чудо какое-то. Я и мечтать не могла о таком. Жизнь — и правда удивительная штука. В ней возможно все! Какое удовольствие я получила от выступления», — высказалась знаменитость.

В отличие от многих звезд, Юлия и Игорь сохранили дружеские отношения с Пугачевой. Они всегда публично поздравляют певицу с каждым праздником.

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