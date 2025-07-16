Пока жена в Испании: Валерия Меладзе засняли обнимающимся с двумя молодыми девушками

60-летний Валерий Меладзе спел с двумя поклонницами на концерте в Батуми. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В рамках юбилейного тура Валерий Меладзе выступил в Батуми. На концерте собралось около пяти тысяч фанатов, среди которых оказались две девушки, оставившие для Меладзе послание на плакате. Они признались, что с детства мечтали спеть с артистом. Валерий решил исполнить мечту поклонниц, позвал их на сцену и предложил исполнить «Океан и три реки».

Девушки поднялись на сцену и не только стали подпевать артисту, но и танцевать, прижимаясь к нему, обнимая и закидывая на него ноги. К слову, Валерий остался невозмутим и продолжил выступление.

Известно, что супруга Меладзе вместе с детьми в этот момент находилась в Испании.

Ранее жители Юрмалы пожаловались в полицию после концерта Валерия Меладзе на пляже. Подробности читайте в этой новости.

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