«Это не она поет»: Пугачева раскритиковала вокальные способности Юлианны Карауловой

Певица Алла Пугачева негативно высказывалась об артистке Юлианне Карауловой, когда она только начинала свой путь на сцене. В Сети опубликовали видео с репетиции, на которой Примадонна критиковала подопечную и учила ее быть артисткой.

С Аллой Борисовной Юлианна познакомилась благодаря проекту «Фабрика звезд». Во время подготовки одного из номеров Пугачева разочаровалась в ученице и заявила, что она не отличается от других начинающих певцов.

«Что-то вы ее занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поет», - возмущалась Пугачева.

Артистка учила Караулову, что необязательно выплескивать все чувства на сцене. Главное, не зажиматься и подходить к микрофону с посылом. Юлианна прислушалась к наставлениям Аллы Борисовны и стала петь так, как она ей говорила. За это артистка получила похвалу.

«Уже лучше», - сказала в видео Пугачева.

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