«Я это знаю, вижу и ценю»: Ксения Собчак рассказала, за что полюбила Богомолова

Журналистка Ксения Собчак назвала мужа Константина Богомолова «злобным интеллектуалом». Знаменитость рассказала об отношениях с режиссером в Telegram-канале.

В личном блоге Ксения заявила, что полюбила мужа за интеллект и чувство юмора. По мнению журналистки, это главные качества в мужчинах.

«Человек без ироничного отношения к реальности не может быть мне интересен. Мои любимые герои — романтичные циники, которые высмеивают все на свете, как бы зная всему цену. На самом деле, это самые трогательные и ранимые люди. Просто мало кто об этом знает. Я это знаю, вижу и ценю в людях. Образ злобного интеллектуала — это мое», — высказалась знаменитость.

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