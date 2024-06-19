Актриса Виктория Толстоганова появилась на публике в Сербии с мужем Аграновичем

Напомним, что актриса вышла замуж за режиссера после развода с Андреем Кузичевым. В 2011 году Виктория родила от Алексея сына Ивана.

Ранее сообщалось, что певица Лолита появилась на премии в колье с изумрудом за миллион долларов. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что модель Виктория Боня сообщила о смерти мамы 39-летней юмористки Надежды Сысоевой.