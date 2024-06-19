Актриса Виктория Толстоганова появилась на публике в Сербии с мужем Аграновичем
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Актриса Виктория Толстоганова появилась на публике в Сербии с мужем Алексеем Аграновичем. Звезда «Утомленных солнцем 2» поделилась кадрами с режиссером в соцсети.
У дочки Виктории был выпускной в Сербии. Ради торжества актрисе и ее мужу пришлось уехать из России. Мероприятие прошло в оперном театре «Мадленианум» в Белграде. Для выхода в свет Толстоганова надела платье-комбинацию в черном цвете и босоножки. Актриса распустила волосы, дополнила образ украшениями и макияжем с акцентом на глаза. Ее супруг отдал предпочтение голубой рубашке и брюкам.
Напомним, что актриса вышла замуж за режиссера после развода с Андреем Кузичевым. В 2011 году Виктория родила от Алексея сына Ивана.
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