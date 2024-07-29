«Я еще скажу свое слово»: Полина Гагарина отреагировала на санкции ЕС

Певица Полина Гагарина заявила, что возмущена введенными против нее санкциями ЕС. Артистка отреагировала на пропажу песен из музыкальных площадок в соцсети.

По словам Полины, ей было «наплевать» на санкции, пока они не коснулись ее музыки. Она убеждена, что никто не имеет права запрещать творчество. Гагарина намекнула, что не оставит ситуацию просто так.

«Считаю, что музыка, как и любое искусство, создана, чтобы исцелять и вдохновлять! Ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят! Я еще скажу свое слово», — высказалась знаменитость.

Ранее Ксения Собчак назвала певицу Полину Гагарину «самым неочевидным человеком» в новом санкционном списке Евросоюза. Журналистка отметила, что артистка «не замечена в каких-то жестких высказываниях». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Алсу припомнила Филиппу Киркорову скандал с розовой кофточкой в эфире шоу.