Певица Алсу припомнила Филиппу Киркорову скандал с розовой кофточкой в эфире шоу. Алсу и Филипп появились в специальном выпуске «Маски».

Спецвыпуск «Маски» был посвящен юбилею Игоря Крутого. В съемках приняли участие Алсу, Николай Басков, Игорь Николаев и Сергей Лазарев. Артистам вместе с юбиляром предстояло угадать, кто скрывается под маской Сердца. Знаменитости подумали, что в костюме прячется Дмитрий Колдун. Участник в маске Сердца опроверг данное предположение, тем самым выдав себя. Дело в том, что в 2007 году у Дмитрия произошел конфликт с Филиппом. Вспомнив это, звезды догадались, что перед ними стоит Киркоров.

Алсу решила подшутить над коллегой, вспомнив его скандал с розовой кофточкой. В 2004 году певец поругался с журналисткой, раскритиковав ее наряд.

«Дорогое Сердце, а как вы относитесь к моей розовой кофточке?» — высказалась Алсу.

К слову, Филипп спокойно отреагировал на провокацию коллеги, заявив, что «любит все красивое».

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