«Я еще нравлюсь молодым парням»: Екатерина Волкова рассказала о статусе бабушки

Актриса Екатерина Волкова призналась, что нравится молодым парням. При этом скоро у знаменитости родится второй внук. О статусе бабушки она рассказала в интервью WomanHit.ru.

В марте артистке исполняется 50 лет. Екатерина поделилась, что как раз к ее юбилею у нее появится второй внук. Она и ее старшая дочь уже ищут роддом.

«Готовимся к появлению малыша. Дай Бог все будет хорошо», – поделилась звезда.

Волкова призналась, что любит проводить время с внуком, которого зовут Тимофей. Она говорит, что вместе с ним познает мир и радуется, когда слышит в свой адрес: «баба-баба!».

Несмотря на статус бабушки, актриса отмечает, что привлекает внимание сильной половины человечества. При этом она сразу предупреждает всех, что у нее есть внук.

«Я вообще никогда не думала про возраст. Наоборот, здорово, что я еще нравлюсь молодым парням», – поделилась актриса.

Екатерина призналась, что никого ее слова не смущали.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы назвала ее замечательной бабушкой. 42-летней исполнительнице подарила внука дочь Александра Морозова. Она говорит, что мама постоянно помогает ей с ребенком. При этом звезда продолжает записывать песни, выступать на сцене и активно гастролировать.

Также мы писали о том, что телеведущая Елена Север впервые стала бабушкой. У ее младшего сына родилась дочь. Радостное событие случилось 23 января. Об этом она сообщила во время выступления в Доме Правительства Московской области. По словам женщины, она даже заплакала, когда впервые увидела внучку.