Телеведущая Елена Север впервые стала бабушкой

Певица, актриса, телеведущая и ведущая концертов Елена Север впервые стала бабушкой. У ее младшего сына родилась дочь. Радостное событие случилось 23 января. Об этом она сообщила во время выступления в Доме Правительства Московской области.

«Год семьи» стал для знаменитости счастливым. Она сообщила о рождении первой внуки, но не стала раскрыть ее имя. Отмечается, что девочка родилась в Москве в тот самый момент, когда был дан старт «Году семьи». Север посчитала это хорошим знаком.

Елена призналась, что уже несколько дней испытывает положительные эмоции и даже заплакала, когда впервые увидела внучку. Отцом девочки является младший сын Елены Владимир.

Ранее мы писали о том, что 22 мая 2024 года в Москве состоится Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Основным мотивом Премии в 2024 году станет белый цвет — символ чистоты, мира, искренности и взаимной поддержки — один из цветов российского флага.

Участниками Премии телеканала RU.TV в 2024 году станут Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Север, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Мот, Владимир Пресняков, Seville и многие другие артисты.