«Я ей очень благодарна»: дочь певицы Славы назвала ее замечательной бабушкой

Певица Слава стала бабушкой в 42 года, у ее дочери артистки Александры Морозовой в прошлом году родился сын Арсений. Наследница знаменитости отмечает, что мама постоянно помогает ей с ребенком.

25-летняя Александра совмещает материнство с учебой в Щукинском театральном училище. Параллельно она занимается поиском агента и предложений сняться в кино. Недавно она сыграла небольшую роль в фильме «Конец славы».

Дочь знаменитости уделяет много времени реализации, но семью все же ставит на первый план. В будущем она планирует совмещать работу и заботу о сыне. Но пока ей нужно восстановиться после родов, и помогает в этом девушке ее звездная мама. Александра называет Славу идеальной бабушкой.

У артистки напряженный график, и она не так часто видится с внуком. Но, когда она приходит с ним нянчится, то не выпускает ребенка из рук.

«Мы недавно были в ресторане, она говорит: "Ой, давай я его возьму, давай я с ним похожу, что-то сделаю". В общем большая поддержка, большая забота и опора, и это очень, конечно, здорово. Я ей очень благодарна», — цитирует Морозову Пятый канал.

Дочь артистки отмечает, что Слава не только внимательная, но и очень деликатная бабушка, которая не вмешивается в жизнь дочери и ее мужа. Между Сашей и ее мамой не возникает конфликтов на тему разницы взглядов, материнства и воспитания детей.

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