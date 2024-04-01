«Я его не знаю»: Ливанов прошелся по уехавшему из РФ Дмитрию Назарову

Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о поведении уехавшего из России после начала СВО актера Дмитрия Назарова. Его слова приводит aif.ru.

Как признался Ливанов, несмотря на востребованность в отечественной киноиндустрии, в карьере Назарова отсутствуют «роли-события».

«Чего сыграл этот Дмитрий Назаров? Я за ним каких-то подвигов актерских не знаю. Ну, вот вы говорите, что он сыграл в сериале „Кухня“. И что, это повод о нем говорить, как об актере? Я его не знаю как актера, совершенно!», — поделился артист.

Актер подчеркнул, что стихи звезды «Кухни», которые он написал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», свидетельствуют о «распаде Назарова как личности». Ливанов подчеркнул, что отказывается анализировать скандальные высказывания коллеги.

«Подлец, больше ничего. То, что он делает — это начало его конца», — заключил народный артист РСФСР.

Ранее Василий Ливанов высказался о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Также Василий Ливанов вспомнил о резком поступке Никиты Михалкова.