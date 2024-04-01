«Что это поменяет?»: Ливанов высказался о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился мнением о возможном признании иностранным агентом уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Как признался актер, Примадонна является «подлым человеком и приспособленкой», которая оторвана от реальности и не понимает справедливости решения о признании ее иностранным агентом. Он также отметил, что поддерживает лишение иноагентов любого дохода в России.

«Она подлый человек, приспособленка. Ну назовут ее иноагентом, что это поменяет? Думаете, ее это изменит и она раскается, или что? Или мы ее называем иноагентом для того, чтобы наши российские люди поняли, кто она такая? А они и без этого понимают, кто она такая стала, до чего она дошла, до чего довела себя в отношении своей родины великой, России», - поделился Ливанов.

Кроме того, артист подчеркнул, что покинувшая Россию Пугачева в настоящий момент находится «на дне». Звезда цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» добавил, что исполнительницу больше нельзя назвать здравым человеком, поскольку она позволила себе критику и оскорбления в адрес россиян.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл причину отречения Аллы Пугачевой от россиян.