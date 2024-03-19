Актер из «Шерлока Холмса» Василий Ливанов рассказал о резком поступке Михалкова

Актер из «Шерлока Холмса» Василий Ливанов рассказал о резком поступке Никиты Михалкова. Об этом сообщает aif.ru.

Василий Ливанов и Никита Михалков снялись в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова. Как выяснилось, у Михалкова и режиссера были напряженные отношения. По словам Ливанова, иногда Михалков «забывался» и начинал руководить съемочным процессом. Масленникова злило такое поведение актера, однако он не решался на разговор. Ливанову пришлось заступиться за режиссера, и после этого Михалков «пришел в себя».

«Был один эпизод, когда Никита увлекся. Это было довольно бестактно с его стороны в отношении Масленникова. Я сказал Никите: «Давай отпустим Игоря Федоровича домой». Никита тогда пришел в себя, быстро затормозил», — высказался актер.

В мемуарах Масленников написал, что ему удалось самостоятельно пресечь поведение Михалкова. Однако это, по словам Ливанова, является ложью.

«На самом деле он сложил ручки на спинке стула, положил на них голову и сидел в совершенно подавленном состоянии», — сообщил артист.

Ранее актер Василий Ливанов обвинил режиссера «Шерлока Холмса» Игоря Масленникова в некомпетентности. Подробности смотрите в этой новости.