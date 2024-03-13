«Я доверчивый»: Митя Фомин рассказал, как противостоит мошенникам

Бывший солит группы Hi-Fi признался, что является доверчивым человеком, однако богатый жизненный опыт помогает ему избегать неприятных ситуаций с аферистами. Музыкант объяснил, что при ощущении обмана у него срабатывают внутренние механизмы защиты.

«Учитывая, сколько сейчас мошенников звонят, я не единственный человек, который может попадаться на такого рода развод, что называется. Вообще, я доверчивый, я могу обмануться, но все-таки „не первый год замужем“, поэтому включается фильтр, антиспам, защита», — поделился Фомин.

Ранее Митя Фомин назвал отличительную черту русского человека.

Также мы писали, что Фомин получил травму пальца во время съемок в шоу «Выжить в Самарканде». Известно, что медицинскую помощь звезде оказали не сразу.