«Я доверчивый»: Митя Фомин рассказал, как противостоит мошенникам
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Известный певец Митя Фомин рассказал, как ему удается противостоять мошенникам. Его слова приводит Пятый канал.
Бывший солит группы Hi-Fi признался, что является доверчивым человеком, однако богатый жизненный опыт помогает ему избегать неприятных ситуаций с аферистами. Музыкант объяснил, что при ощущении обмана у него срабатывают внутренние механизмы защиты.
«Учитывая, сколько сейчас мошенников звонят, я не единственный человек, который может попадаться на такого рода развод, что называется. Вообще, я доверчивый, я могу обмануться, но все-таки „не первый год замужем“, поэтому включается фильтр, антиспам, защита», — поделился Фомин.
Ранее Митя Фомин назвал отличительную черту русского человека.
Также мы писали, что Фомин получил травму пальца во время съемок в шоу «Выжить в Самарканде». Известно, что медицинскую помощь звезде оказали не сразу.