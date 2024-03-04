Митя Фомин раскрыл отличительную черту русского человека

Известный певец и бывший фронтмен группы Hi-F Митя Фомин назвал отличительную особенность русского человека. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался музыкант, жители Жители являются обладателями настоящей щедрости души. В качестве примера Фомин привел свою родную сестру Светлану, которая проживает в Италии.

Артист уточнил, что родственница всегда удивляла итальянцев тем, что «делала все» — выполняла обязанности по дому, строила карьеру, заботилась о детях и находила время для рукоделия. Вдобавок женщина находила время на починку музыкальных инструментов, помощь с маникюром и педикюром.

«Это щедрость души, когда ты хочешь дарить то, что ты умеешь и можешь», — заявил певец.

Ранее Митя Фомин рассказал, что получил травму во время съемок в шоу «Выжить в Самарканде».

Также Фомин раскрыл подробности празднования своего 50-летия.