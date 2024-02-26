«Доктора начали разбегаться»: Митя Фомин получил травму во время съемок в шоу

Митя Фомин получил травму пальца во время съемок в шоу «Выжить в Самарканде». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Фомина, он перестарался во время одного из испытаний — певец разбил огромным шаром кирпичную стену, а затем принялся руками разбирать оставшиеся кирпичи. В итоге один из осколков распорол Фомину палец на руке.

Организаторы шоу «Выжить в Самарканде» тут же отвезли знаменитость в местную больницу. Однако помощь Мите Фомину оказали не сразу.

«Я шел с окровавленным пальцем, вокруг меня камеры. Никто ничего не понимал. Доктора начали разбегаться. Я просил их остановиться, а они говорили: „Уберите камеры“. Потом доктор, я так понимаю, с советским образованием, спокойно взял шприц, вколол мне анестетик и зашил мою рану, тремя стежками. Рана была большая, рваная»", — рассказал он.

После проведенных манипуляций Фомин вернулся на съемочную площадку. Несмотря на травму, он смог принять участие в новых испытаниях.

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