«Я должна была ехать на "Евровидение"»: Клава Кока сообщила, что написала песню для международного конкурса

Клава Кока подготовила песню для «Евровидения». Об этом она рассказала у себя в Telegram-канале.

В этом году международный конкурс состоялся в Швейцарии. Победителем стал 24-летний Йоханнес Питч из Австрии. Клава Кока заявила, что ей понравилось выступление музыканта, поэтому она была рада его победе.

«Парень такой молодой, трогательный и безумно талантливый. Пел безупречно, понравилось сочетание с оперным вокалом, и номер, в котором была глубина во всех смыслах! Кстати, в одного вывез: без танцоров, музыкантов. Красавчик!» — впечатлилась артистка.

Клава, будучи на эмоциях, также раскрыла, что должна была представлять Россию в 2022 году: ради этого конкурса она написала песню.

Кроме того, артистка уверена, что, если бы наша страна участвовала, то показала бы очень высокий уровень.

«Кстати, а вы в курсе, что в 2022 году я должна была ехать на "Евровидение"? У меня даже песня уже была. И за несколько месяцев до шоу наша страна больше там не представлена... Что ж, всё к лучшему, конечно», — призналась Кока.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская неожиданно высказалась о «Евровидении».

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