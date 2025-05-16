«Не справится»: Юрий Лоза не разрешил Клаве Коке исполнять песню «Плот»

Композитор Юрий Лоза заявил, что не даст певице Клаве Коке исполнить хит «Плот». Он уверен, что артистка с ним «не справится».

Комментарий Лозы приводит Ura.ru.

Он уверен, что не проявил неуважения к певице как к женщине. Говоря о своей песне «Плот», Лоза отметил: он сам принимает решение, кому давать хит, а кому нет.

«Я сказал, что не дам ей петь свою песню „Плот“, я никому ее не даю. И тем более Клаве Коке, которая петь не умеет. Она с ней не справится», - высказался композитор.

Он уверен: Кока поет, потому что раскручена. Лоза напомнил, что раньше пели с целью стать популярными, а теперь поют, уже будучи популярными. Коку не пригласили бы петь, если бы та не раскрутилась, размышляет певец.

«Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», - заключил музыкант.

Ранее Лоза заявлял, что человек, не умеющий петь, ничего собой не представляет. Он отказался выходить на сцену с Кокой и отмечал, что та «ручками махала», а он 55 лет выступает.