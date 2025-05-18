«Европе надоели фрики»: Яна Рудковская неожиданно высказалась о «Евровидении»

Яна Рудковская высказалась о «Евровидении» и заявила, что Европе надоели фрики. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Яна Рудковская оценила победителя «Евровидения-2025». Напомним, им оказался представитель Австрии JJ с песней Wasted love. По мнению Рудковской, никто не предсказывал победу молодому исполнителю.

«Как реальный фанат и знаток «Евровидения», могу сказать, что на этого парня никто не ставил! И за долгое время на моей памяти ошиблись букмекеры. Я делаю вывод, что Европе уже реально надоели фрики, пришло другое время. Ну и на этом спасибо», — рассказала она.

При этом Рудковская добавила, что России не хватает на песенном конкурсе. Она напомнила, что во времена, когда наша страна участвовала в «Евровидении», многие следили за ходом голосования.

«К моему большому сожалению, четвертый год подряд наша страна не принимала участие в этом конкурсе, который, кстати, был очень популярен в России и рвал все рейтинги», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Рудковская резко ответила на обвинения в том, что заставляет сына заниматься фигурным катанием.