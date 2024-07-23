«Я до сих пор борюсь»: Шура высказался о своих комплексах

«Я до сих пор борюсь с комплексами, с недостатками. И, знаешь, в этом, наверное, состоит вообще суть жизни человека. Бороться с комплексами, бороться с недостатками. Что-то в себе искать, что-то находить, с чем-то улыбаться и чему-то вечером радоваться», — поделился музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что каждый день выступает уроком для человека, а все изъяны в жизни являются обязательными.

«И хорошо, что у нас есть комплексы и недостатки, иначе было бы скучно, понимаешь? Все были бы идеальные и на голову ударенные», — добавил артист.

Ранее Шура рассказал, что из-за рака перестал принимать наркотики и спиртное.

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