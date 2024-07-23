НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 июля 2024, 10:25
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«Я до сих пор борюсь»: Шура высказался о своих комплексах

Певец Шура признался, что до сих пор борется со своими комплексами.
«Я до сих пор борюсь»: Шура высказался о своих комплексах

© Starface.ru

Известный певец Шура заявил, что по-прежнему борется со своими комплексами и недостатками. Об этом сообщает Пятый канал.

«Я до сих пор борюсь с комплексами, с недостатками. И, знаешь, в этом, наверное, состоит вообще суть жизни человека. Бороться с комплексами, бороться с недостатками. Что-то в себе искать, что-то находить, с чем-то улыбаться и чему-то вечером радоваться», — поделился музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что каждый день выступает уроком для человека, а все изъяны в жизни являются обязательными.

«И хорошо, что у нас есть комплексы и недостатки, иначе было бы скучно, понимаешь? Все были бы идеальные и на голову ударенные», — добавил артист.

Ранее Шура рассказал, что из-за рака перестал принимать наркотики и спиртное.

Также мы писали, что Шура приобрел себе квартиру после того, как стал жертвой мошенников.